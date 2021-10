Voedingsstoffen selenium en zink voorkomen mogelijk ernstige gevolgen corona

Wetenschappers aan de Universiteit Gent hebben ontdekt dat er een verband is tussen de gevolgen van besmetting met het coronavirus en de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen in de lichamen van de patienten. Ze bestudeerden daartoe het bloed van 138 coronopatiënten die in het ziekenhuis belandden.

De analyse van de Belgische Covid-patiënten legde alvast iets opmerkelijks bloot. ,,Bijna alle patiënten die in het ziekenhuis uiteindelijk zwaar ziek zouden worden of zelfs zouden overlijden, bleken bij hun opname een ernstig tekort aan selenium en zink in hun bloed te hebben.” Bij de Covid-patiënten die het niet haalden, hadden zeven op de tien een ernstig tekort aan zowel selenium als zink. Patiënten die dat tekort niet hadden of bij wie het minder uitgesproken was, overleefden Covid-19 vaker en genazen vlotter. ,,Zij werden duidelijk minder zwaar ziek.”

Volgens de onderzoekers gaat het om een risicofactor waar weinig aandacht voor is. Eerder concludeerden Duitse onderzoekers ook al dat de twee voedingsstoffen van belang zijn.

Professor Gijs Du Laing (UGent) stelt in het AD desgevraagd dat het niet zo is dat iedereen nu supplementen moet gaan nemen. Alleen zeer kwetsbare personen die kampen met tekorten kunnen daar baat bij hebben. Volgens het Voedingscentrum komen selenium en zink in zoveel producten voor, van noten tot vis, dat het bij een normaal dieet vrijwel onmogelijk is er een tekort aan te krijgen. De kwetsbare ouderen in zorgcentra lopen dat risico wel omdat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen kauwen en alleen nog vloeibaar voedsel toegediend krijgen.

cc-foto: Stephanie Kraus