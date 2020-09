Voedselindustrie propt kinderen bewust vol met ongezond eten

De schappen van supermarkten met producten voor kinderen liggen vol met eten dat niet past in een gezond voedingspatroon. Dat constateert UNICEF na uitgebreid onderzoek.

De VN-organisatie die wereldwijd opkomt voor kinderen analyseerde in Nederland 2000 kinderproducten in verschillende supermarkten en keek of ze pasten binnen de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum. Ook de promotie van kinderproducten in folders, online en marketing op de verpakking werd onderzocht. UNICEF wil dat supermarkten zich bewuster gaan tonen voor wat ze kinderen aanmoedigen te consumeren.

In een verklaring stelt UNICEF:

Voor het onderzoek zijn verschillende productcategorieën geanalyseerd. Op de toetjesafdeling is er geen enkel kinderproduct dat binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum valt. In sommige categorieën, zoals de kinderontbijtgranen, zijn de kinderproducten zelfs minder gezond dan de producten voor volwassenen. In de categorieën meeneemkoeken en een deel van de kinderdranken en het broodbeleg, vallen de producten per definitie niet in de Schijf van Vijf. De meeste producten bevatten teveel suikers, verzadigd vet, zout of te weinig vezels. Ook het babyschap kwam slecht naar voren. Ruim tweederde van de producten die in dit schap liggen, sluit niet aan bij de richtlijnen voor een gezond voedingspatroon voor deze leeftijdscategorie. UNICEF wil dat supermarkten het babyschap anders gaan inrichten en alleen de verantwoorde producten laten staan.

UNICEF wil ook een einde aan het gebruik van kindermarketing – reclame met animatiefiguren en bijvoorbeeld termen als kids – voor producten die niet bijdragen aan de gezondheid van kinderen.

NRC schrijft:

Voor ouders is het moeilijk kinderen gezond te laten eten zolang de supermarkt zoveel ongezonde producten aanbiedt, zegt Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. „Kinderen hebben een natuurlijke voorkeur voor zoet, vet en zacht. Dingen die minder zoet zijn en vezels waar je op moet kauwen, moet je leren eten, zoals je ook moet leren aanvoelen wanneer je verzadigd bent. Fabrikanten weten wat kinderen lekker vinden. Daarom zitten in kinderproducten vaak weinig voedingsstoffen en vezels en veel calorieën. Al die toetjes en tussendoortjes ondermijnen de ontwikkeling van normale smaakbeleving en voedselinname.”

cc-foto: Marco Verch