Voetballer Eriksen stort in, viruscharlatan Willem Engel liegt over oorzaak

De viruswaanzinnige charlatan Willem Engel heeft gisteren opnieuw voor de nodige opschudding gezorgd, door een absurd verzinsel dat het ineenzakken van de Deense voetballer Christian Eriksen iets te maken had met corona of een vaccinatie. Niets van waar, meldden betrokkenen bij de speler direct. Onder meer viroloog Marc van Ranst reageerde woedend op Engel.

Het was een angstaanjagend gezicht. Vlak voor de rust tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland, zakte Eriksen plots in elkaar. Minutenlang vormden zijn ploeggenoten een beschermende haag rond de speler die op het veld gereanimeerd werd. In het stadion zelf kon je een speld horen vallen. Terwijl menig voetballiefhebber ook thuis voor de buis de adem inhield, kon Willem Engel het niet nalaten zijn bizarre, ongefundeerde stokpaardjes van stal te halen. De hartstilstand van Eriksen zou coronagerelateerd zijn. ‘Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen,’ twitterde Engel die zelden betrapt kan worden op gelijk krijgen. Ook nu weer niet.

Eriksen die na het voorval naar het ziekenhuis werd vervoerd, meldde zich kort daarop alweer in de groeps-app van zijn ploeg Inter Milan. Hij maakt het allemaal goed, zo stelde Inter-bestuurder Giuseppe Marotta de voetbalwereld direct gerust. Ook maakte hij direct een einde aan de wilde coronaleugens die mede door Engel de wereld in werden geslingerd: ‘Christian heeft nooit corona gehad en is nog niet gevaccineerd’. Datzelfde bevestigde Inter-clubarts Piero Volpi.

Direct na de tweet van Engel reageerder tal van twitteraars furieus op de verzinsels van de pandemieprutser. De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst die Engel herhaaldelijk publiekelijk in de hoek zet, liet nu weten klaar te zijn met de notoire leugenaar:

Ik heb net het account van Willem Engel gerapporteerd en geblokkeerd. Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere Nederlander deze kerel voorgoed vergeet. Finita la commedia.

Finita la commedia. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 12, 2021

Wat wel de oorzaak is geweest van het instorten van Eriksen, is nog niet bekend. Zowel de medische staf van Inter, als ook van Eriksens vorige ploeg Tottenham Hotspur, laten weten dat er geen sprake was van hartproblemen of andere onderliggende medische klachten. De wedstrijd tussen Denemarken en Finland werd na enige vertraging nog wel uitgespeeld, wat resulteerde in een 1-0 overwinning voor de Finnen. Tijdens het oponthoud lieten de supporters van beide nationale ploegen zich van hun meest sportieve kant zien met een gezamenlijk spreekkoor waarbij de Finnen luid ‘Christian’ scandeerden, wat door de Denen met ‘Eriksen’ werd beantwoord. De tweet van Willem Engel is inmiddels verwijderd.

Parken hyllar Christian Eriksen. Finska fansen ropar ”Christian”, danska svarar ”Eriksen”. pic.twitter.com/mOFLq3gAqg — Michael Wagner (@MicGWagner) June 12, 2021