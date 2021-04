Vogelgriep grijpt om zich heen: honderden dode vogels spoelen aan

Langs de Waddenkust spoelen honderden dode vogels aan die het slachtoffer zijn geworden van de vogelgriep. Volgens landschapsbeheerder Silvan Puijman is de situatie veel zorgwekkender dan afgelopen najaar toen er ook al vogels uit de lucht vielen. “Toen was het lang zo erg niet als nu”, zegt Puijman tegen RTV Noord. “Het gaat nu echt om honderden dode exemplaren. We zien vooral brandganzen en kokmeeuwen”

De beheerders halen de dode vogels weg bij wandelpaden, om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich verder verspreidt via de schoenzolen van voorbijgangers. Omdat het vogelgriepvirus (H5N8) overdraagbaar is op mensen, wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn. Het virus kan worden overgedragen bij direct contact. Bij een besmetting met H5N8 is het ziekteverloop te vergelijken met een normale griep.

In Duitsland werden de afgelopen maanden al de nodige dode vogels aangetroffen die waren bezweken door de vogelgriep. Ook vonden daar uitbraken plaats bij vogels die in gevangenschap leven, zoals in boerderijen en dierentuinen.

D66 zal hier morgen aandacht voor vragen bij de behandeling van de EU- diergezondheidswetgeving.

Het schijnt hier om een hoogpathogene variant van vogelgriep te gaan die eerder gevaarlijk was voor mensen. #zoönosen

cc-foto: TheOtherKev