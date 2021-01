Voldoende mensen vaccineren voor de herfst wordt moeilijk

Als het vaccineren in het huidige tempo doorgaat, heeft Nederland vermoedelijk pas in september 2025 (!) voldoende mensen ingeënt om de verspreiding van het coronavirus tot staan te brengen. Dat blijkt uit een overzicht van Politico EU.

If the current pace of vaccinations persists, the EU as a whole wouldn't hit the target until 2024. And even European Council President Charles Michel acknowledged vaccinating 70% of adults in the EU by the summer will be "difficult."https://t.co/xU6H8jTt4X pic.twitter.com/37dnTdwWJq — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 24, 2021

In dit tempo is aan het begin van de herfst van dit jaar slechts 10 procent van de Nederlanders beschermd door vaccinatie. Daarmee bungelt Nederland onderaan in het overzicht van Politico. In 2009, bij de Mexicaanse griep, was dat anders. Toen begon was Nederland als eerste EU-lidstaat klaar met vaccineren: in zes weken tijd werden miljoenen Nederlanders ingeënt.

Schrale troost: Nederland is niet de enige EU-lidstaat waar de vaccinatie op dit moment te traag gaat. Het doel van de EU is om op 22 september 70 procent van de bevolking te hebben ingeënt. Om dat te bereiken moet er vijf keer zo snel gevaccineerd worden als nu, stelt de Europese Commissie.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, waarschuwt dat dat “moeilijk” wordt. “Er zijn de komende weken problemen in de productielijnen”, zei Michel zondag in een interview. “Dat maakt het proces complexer. Maar als we erin slagen om de productielijnen weer op gang te brengen, kunnen we ons doel halen.”

Michel verwacht dat landen de komenden weken en maanden in een hoger tempo zullen gaan vaccineren. “We hopen dat voor het eind van januari een derde vaccin beschikbaar zal zijn.” Het gaat om het Oxford-vaccin van AstraZeneca. Vrijdag kondigde de farmaceut al aan dat het minder vaccins zal kunnen leveren aan de EU vanwege productieproblemen.