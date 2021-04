Volkskrant door het stof wegens antisemitische spotprent tegen Maurice de Hond

In een verklaring van hoofdredacteur Pieter Klok staat:

Vanmorgen publiceerde de Volkskrant een karikaturale illustratie van Maurice de Hond. Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de Nazi-tijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden. We bieden daarvoor onze excuses aan.

Lodewijk Asscher stelde het karakter van de tekening aan de kaak. De voormalig PvdA-leider sprak zich in een tweet uit tegen de “hufterige karikatuur” en herinnerde aan de Tweede Wereldoorlog.

Wie bij de @volkskrant had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei? pic.twitter.com/QxFGiWLR8x — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) April 19, 2021

De tekening vertoont overeenkomsten met beruchte antisemitische spotprenten van joden als poppenspelers die stiekem aan de touwtjes trekken bij media en politiek. Ze werden onder meer door de nazi’s gebruikt maar duiken tegenwoordig ook weer op bij acties tegen de joodse filantroop George Soros die strijdt tegen onvrijheid in Oost-Europese landen.

De karikatuur van Maurice de Hond is een illustratie bij een verhaal over de Deventer Moordzaak waarin de opiniepeilier de veroordeelde trachtte vrij te pleiten en een andere man van het misdrijf beschuldigde. Volgens een podcast wist hij daarvoor buitensporig veel media-aandacht te genereren. De Hond is later voor die aantijgingen door de rechter veroordeeld. De Hond grijpt de publicatie aan om te beweren dat de krant hem wil ‘kalt stellen’ wegens zijn opvattingen over de coronacrisis.

Twee jaar geleden maakte de New York Times excuses voor een cartoon over de relatie tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump. Ook die tekening greep terug op antisemitische stereotyperingen. Korte tijd later staakte de krant het publiceren van cartoons helemaal.