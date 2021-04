Volledig gevaccineerde personen toch besmet, experts willen behoud maatregelen

In Singapore is een 23-jarige Indiase arbeidsmigrant toch besmet met corona, ondanks het feit dat hij in januari en februari twee doses vaccin ontving. “Dit is een waarschuwing dat gevaccineerde individuen toch geïnfecteerd kunnen worden. Maar het vaccin is effectief in het voorkomen van de ziekte bij het overgrote deel van de gevaccineerden,” aldus een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid. De besmette man vertoonde verder geen symptomen, meldt de South China Morning Post.

Op dezelfde dag is in Japan een per 3 april volledig gevaccineerde zorgmedewerker positief getest op corona. Ook deze persoon vertoont nog geen symptomen. De medewerker nam de test nadat een collega besmet bleek. Het ministerie wijst er op dat het enige tijd duurt voordat na vaccinatie immuniteit wordt bereikt.

Vorige week sloeg een team van experts verbonden aan het vooraanstaande medisch tijdschrift The Lancet alarm over de schijnveiligheid die vaccinaties bieden. De opkomst van nieuwe mutaties heeft het perspectief veranderd en gevreesd wordt dat gevaccineerden de veiligheidsmaatregelen niet meer in acht zullen nemen. Dat biedt voor het virus een ideale kans om mutaties te ontwikkelen die bestand zijn tegen vaccins. De experts pleiten ervoor dat de coronamaatregelen gehandhaafd blijven totdat het virus overal is teruggedrongen.

Als leden van de Lancet COVID-19 Commission Taskforce on Public Health roepen we op tot noodzakelijke maatregelen in reactie op de nieuwe mutaties. Deze nieuwe mutaties betekenen dat we niet alleen op vaccins kunnen vertrouwen om bescherming te bieden maar dat krachtige maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid gehandhaafd blijven om het risico van deze nieuwe varianten te beperken. Tegelijkertijd moet het vaccinatieprogramma in alle landen op een billijke manier opgevoerd worden. Samen zullen deze strategieën tot een “maximale onderdrukking” van het virus leiden.

