Voor de tweede (of derde) keer deze eeuw drie weken geen moord in Nederland

In weerwil van wat rechtse commentatoren en andere ‘realisten’ ons graag proberen wijs te maken, neemt de misdaad sterk af in Nederland. Het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners is gedaald van 93 in 2001 naar 46 in 2018. Ook het aantal moorden is meer dan gehalveerd: van 264 in 2001 naar 119 in 2018.

En zoals de klimaatcrisis ertoe leidt dat de kans op hoge temperaturen toeneemt, zo zorgt een daling van het totaal aantal moorden ervoor dat de kans groter wordt dat er in een lange aaneengesloten periode niemand wordt vermoord. Zo kon het gebeuren dat er in de eerste drie weken van 2020 (vermoedelijk) niemand werd vermoord.

Onder voorbehoud vertraagde meldingen:

reeds 22 dagen achter elkaar zonder moord of doodslag. En dus ook gelijk nog geen enkel geval in 2020. pic.twitter.com/yWnfR3l1Ob — 𝓢tephan Okhuijsen 😎 (@steeph) January 22, 2020

Het eerste geval van moord of doodslag vond woensdagavond plaats: een 29-jarige Beverwijker werd neergeschoten in het centrum van Haarlem. Eric Slot van Moordatlas.nl verklaart tegenover het AD dat het uniek is dat er zolang achter elkaar niemand wordt vermoord in Nederland. Het kwam deze eeuw pas een of twee keer eerder voor.

Toch moet er ook bij de 21 dagen van dit jaar een slag om de arm worden gehouden: Raisa Fairbairn, de vrouw die enkele weken geleden in alle vroegte bij de Watertaxi bij Hotel New York in Rotterdam door hulpdiensten uit het water werd gered en gereanimeerd. Desondanks overleed zij enkele dagen later in het ziekenhuis. In eerste instantie ging de politie niet uit van een misdrijf, inmiddels zijn daar twijfels over.

De dalende criminaliteit is overigens geen uniek Nederlands fenomeen. In veel westerse landen is het aantal misdrijven en moorden sinds de jaren negentig spectaculair gedaald. Verklaringen daarvoor lopen uiteen van de vergrijzing tot de invoering van loodvrije benzine.

