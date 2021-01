Michelin-ster voor veganistisch restaurant

Voor het eerst heeft een Frans restaurant dat alleen veganistische maaltijden serveert, een Michelin-ster gekregen. ONA (een afkorting van Origine Non Animale) in Ares, in de buurt van Bordeaux, heeft de primeur.

Behalve een Michelin-ster kreeg het restaurant ook een groene ster – een onderscheiding die Michelin vorig jaar introduceerde voor maatschappelijk verantwoorde horeca. Vanwege de coronacrisis is ONA op dit moment gesloten.

Het was niet makkelijk voor de chef van ONA, Claire Vallée, om haar restaurant te beginnen. Traditionele banken zagen niets in haar plan. Dankzij crowdfunding en een lening van een groene bank kon ze in 2016 toch de deuren openen.

