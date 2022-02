Voor zogenaamde ‘homogenezers’ dreigt binnenkort celstraf

Wie zich bezighoudt met het zogenaamd “genezen” van LHBT’ers, moet daarvoor bestraft worden met hoge geldboetes of zelfs gevangenisstraf. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Daarmee is er al direct een Kamermeerderheid voor het voorstel. Dat meldt de NOS maandag.

De conversiebehandelingen, ook wel “homogenezing” genoemd, worden strafbaar als die gericht zijn op minderjarigen of wanneer er sprake is van overwicht in de relatie. De indienende partijen willen maximaal een jaar celstraf bij overtreding, en maximaal twee jaar bij herhaling. De boete kan oplopen tot 22.500 euro. Het voorstel ligt nu voor een juridisch oordeel bij de Raad van State.