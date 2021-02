Voortvluchtige crimineel geeft zichzelf aan: ‘Lockdown erger gevangenis’

In de media is veel aandacht voor de emotionele belasting die de lockdown veroorzaakt onder bevolkingsgroepen als schoolkinderen of studenten. Maar niemand heeft oog voor een groep die extra zwaar gestraft wordt door de maatregelen: de voortvluchtige criminelen.

In het Britse West Sussex heeft een aan het uitzitten van zijn straf ontsnapte gevangene zichzelf uit pure wanhoop aangegeven bij de politie in Burgess Hill, ten zuiden van Londen. “Rust en stilte,” daar smachtte de voortvluchtige naar volgens een bericht van de politie op Twitter. “Gezochte man meldde zichzelf bij de politie gistermiddag nadat hij ons gemeld had dat hij liever terug naar de gevangenis gaat dan dat hij nog langer tijd zou moeten doorbrengen met de mensen bij wie hij verbleef. Gearresteerd en op weg terug naar de gevangenis waar hij nog wat tijd in zijn eentje kan zitten.”

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ

— Inspector Darren Taylor (@InspectorDarren) February 18, 2021