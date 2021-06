Vrees voor Moskouse Covid-variant na massa-uitbraak virus

De explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen in Moskou, doet vrezen dat in de Russische hoofdstad een nieuwe mutatie van het virus is opgedoken. In slechts enkele dagen tijd is het aantal besmettingen met zo’n 80 procent toegenomen, het aantal ziekenhuisopnamen steeg met ruim 70 procent. De burgemeester van Moskou Sergei Sobyanin heeft ondertussen verplichte vaccinaties voor mensen in cruciale beroepen aangekondigd.

Voorlopig onderzoek lijkt erop te wijzen dat er sprake is van een Moskou-variant van het coronavirus. Volgens Sobyanin is het aantal dagelijks gemelde besmettingen inmiddels vergelijkbaar met december, de piek van de tweede golf in Rusland. De uitzonderlijk snelle toename van het aantal besmettingen, doet vermoeden dat er sprake is van een agressievere Covid-variant.

Een bijkomend nadeel is dat de vaccinatiebereidheid onder Russen schrikbarend laag is. Slechts zo’n 12 procent van de bevolking heeft in elk geval één prik gehad. Om die reden heeft Sobyanin nu aangekondigd dat zorgmedewerkers, ambtenaren, docenten en medewerkers in de transport en noodzakelijke dienstverlening verplicht worden het Spoetnik-vaccin te nemen. Volgens de burgemeester is dat noodzakelijk omdat met een inwonertal van 20 miljoen mensen, de regio Moskou ‘een cruciaal kruispunt’ in het land is: ‘We zijn simpelweg verplicht er alles aan te doen zo snel mogelijk massale vaccinaties uit te voeren en deze vreselijke ziekte te stoppen. Stop de dood van duizenden mensen.’