De gemeente Wijdemeren houdt vast aan een terugvordering van 7.000 euro aan bijstandsuitkering van een vrouw uit de gemeente die boodschappen van haar moeder kreeg. Dat meldt NH Nieuws. Vorige maand ontstond ophef rond de situatie nadat de website schuldinfo.nl de zaak aan het licht bracht. De gemeente heeft het dossier nog eens bestudeerd en is van mening dat de vordering juist is.

De zaak zelf stamt uit 2019. De vrouw in kwestie krijgt sinds 2015 een bijstandsuitkering en zou vanwege haar hoge vaste lasten niet genoeg overhouden voor boodschappen. Na een melding ontdekte de gemeente dat de vrouw wekelijks een tas boodschappen van haar moeder kreeg en besloot de waarde daarvan met terugwerkende kracht te korten op de uitkering. De kwestie werd door diverse media opgepikt, waaronder Joop, en ook verschillende Kamerleden spraken zich uit over de zaak.

De gemeente laat na een nieuwe bestudering van het dossier weten, dat de uitgaven van de vrouw aan woonlasten, energie en zorgverzekering, helemaal niet hoger dan normaal zijn. De hoge maandelijkse kosten van de vrouw bestaan uit een auto en een motor ‘uit het duurdere segment’ en ook is de vrouw zonder de gemeente in te lichten in het buitenland geweest. De gemeente laat weten ‘dat het iedereen vrij staat om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dit kan niet ten koste gaan van de uitgaven waarvoor de bijstand bedoeld is, namelijk uitgaven voor levensonderhoud.’

De vrouw heeft hoger beroep aangetekend tegen de terugvordering. Die zaak loopt nog, tot die tijd hoeft de vrouw niet terug te betalen.

