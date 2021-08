Vrouwelijk personeel gevangenis krijgt keuze: beha uit of naar huis

Vrouwelijk personeel van gevangenis Torentijd in Middelburg moet hun beha uitdoen om hun werkgebouw binnen te mogen. Omdat het alarm van de nieuwe detectiepoortjes afgaat door de sluiting of beugels in de beha’s, worden de vrouwen voor een keuze gesteld: ontkleden of een verlofdag opnemen en naar huis gaan. Vakbond FNV maakt zich boos, zo meldt Omroep Zeeland.

De wrevel zit hem niet alleen in het feit dat de vrouwen behaloos door de poortjes moeten, maar vooral ook de manier waarop: ‘Bovendien moest de beha worden uitgetrokken bij het detectiepoortje, zonder behoorlijke afscherming en niet in een kleedhokje’, schreef Yntse Koenen van de vakbond Justitie en Veiligheid in een brief aan al het gevangenispersoneel waarin ze het beleid van de gevangenis ‘beschamend’ noemt.

Volgens een woordvoerder van de gevangenis zijn de nieuwe poortjes nu eenmaal extra gevoelig zodat ‘verboden voorwerpen zoals mobiele telefoons of steekwapens’ nog beter kunnen worden gedetecteerd. De strenge controle wordt uitgevoerd op zowel gedetineerd, bezoekers als ook personeel ‘in verband met veiligheid in de inrichting’.

Hoewel de klacht van FNV is gebaseerd op meldingen van het personeel zelf, bestrijdt de gevangeniswoordvoerder dat er iemand de keuze heeft gekregen tussen beha uitdoen of naar huis gaan: ‘Waar een medewerker toch niet pieploos door de metaaldetector kan, komt er een bewaarder met handdetectieapparatuur om te onderzoeken waar het euvel zich precies bevindt. Het is dan de bedoeling dat het personeelslid hiervan leert en dit kledingstuk niet meer aandoet.’

FNV wil dat of het beleid bij de poortjes wordt aangepast, of dat kosten voor nieuwe beha’s zonder metalen onderdelen door de gevangenis worden vergoed.