Vrouwen inwendig onderzocht op vliegveld Qatar, Australië woest

Negen vrouwen zijn begin deze maand op het vliegveld van Qatar uit een vliegtuig met bestemming Sydney gehaald en inwendig onderzocht. Dit nadat op het toilet van de internationale luchthaven Hamad een achtergelaten baby was aangetroffen. De vrouwen werden tijdens het onderzoek niet verteld waarom. De Australische overheid heeft zijn zorgen geuit over de gebeurtenis en heeft gevraagd om een onderzoek.

De vrouwen die het vliegtuig moesten verlaten, werden naar de kelders van het vliegveld geleid, door een donkere garage, waar drie ambulances stonden te wachten. Daar moesten de vrouwen zich ontkleden waarna werd onderzocht of een van hen onlangs was bevallen. Slechts een van de vrouwen bleef het inwendig onderzoek bespaard. Volgens haar eigen zeggen “omdat ik grijs haar heb en in de 60 ben. Ze keken waarschijnlijk naar me en dachten: dat is onmogelijk”.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne heeft verbolgen gereageerd. Ze heeft gezegd zoiets nooit eerder te hebben meegemaakt. Volgens Payne heeft de Australische overheid hun woede ‘duidelijk kenbaar’ gemaakt aan de autoriteiten in Qatar. Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft formeel om openheid van zaken gevraagd.

Na een vertraging van zeker vier uur, kon het vliegtuig alsnog naar Sydney vertrekken, met alle vrouwen aan boord. Bij aankomst moesten de passagiers verplicht in quarantaine vanwege het coronavirus. De Australische overheid heeft laten weten dat de vrouwen daar zowel medische als psychische zorg hebben ontvangen.

In Qatar is seks buiten het huwelijk illegaal. Ongetrouwde vrouwen die zwanger raken, riskeren een celstraf. Ook is het verplicht voor ziekenhuispersoneel en andere hulpverleners om ongetrouwd zwangere vrouwen bij de autoriteiten aan te geven. Om die reden gebeurt het geregeld dat ongetrouwde vrouwen ervoor kiezen om zelfstandig, zonder medische hulp, te bevallen.

Bron: The Guardian / cc-foto: David McKelvey