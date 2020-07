Vrouwenhater achter moord op zoon Amerikaanse rechter

Een man die zijn website vulde met tirades tegen vrouwen, heeft zondagavond de zoon van de Amerikaanse federale rechter Esther Salas doodgeschoten. De man, Roy Den Hollander, belde bij de rechter aan en schoot de 20-jarige Daniel Anderl neer toen die de deur opendeed. Daarna schoot de 72-jarige Den Hollander, die zich mogelijk had verkleed als pakjesbezorger, ook op Mark Anderl, de echtgenoot van de rechter. Salas zelf bleef ongedeerd. Enkele uren later troffen de autoriteiten Den Hollander dood aan: hij had zelfmoord gepleegd.

The FBI has identified Roy Den Hollander as the primary subject in the attack that occurred at the home of the Honorable Esther Salas. Den Hollander is now deceased. Individuals who believe they have relevant information should contact us at 973-792-3000, Press Option 2. — FBI Newark (@FBINewark) July 20, 2020

Den Hollander was advocaat, anti-feminist en ‘mannenrechtenactivist’, een eufemisme voor vrouwenhater. Hij spande diverse zaken aan om vermeende ‘mannenrechten’ te behartigen. Zo vertegenwoordigde hij sinds 2015 een vrouw uit New Jersey die vond dat de dienstplicht ook moest gelden voor haar dochter. Die zaak werd behandeld door Salas. In een tekst die hij vorig jaar online zette, noemde hij Salas “een luie en incompetente Latina-rechter”.

Salas werd door president Obama benoemd tot federale rechter. Ze behandelde enkele geruchtmakende zaken. Zo veroordeelde Salas twee deelnemers aan de realityserie The Real Housewives of New Jersey wegens fraude. Vorige week werd Salas aangewezen als rechter in een zaak die investeerders hebben aangespannen tegen de directeur van Deutsche Bank vanwege de zaken die hij deed met de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein.

Zo succesvol als Salas was, zo mistroostig was het leven van Den Hollander, die aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed. Hij had een weinig gelukkig huwelijk met een Russische vrouw, die hij omschreef als een prostituee die hem oplichtte. Via rechtszaken probeerde hij een einde te maken aan de ‘bevoordeling’ van vrouwen. Hij vond onder meer dat er een einde moest komen aan ‘Ladies’ Nights’ in bars. Hij was verscheidene malen te gast bij Fox News om te klagen over ‘feminazi’s’, vrouwenrechten en in de in zijn ogen te hoge salarissen voor vrouwen.

The anti-feminist attorney Roy Den Hollander is reportedly suspected of shooting the husband and son of a federal judge in New Jersey. Here’s his 2008 Fox News appearance attacking “feminazi, feminist women’s studies programs” at Columbia University.https://t.co/t3Cbg4svfX — Matthew Gertz (@MattGertz) July 20, 2020

Here's Roy Den Hollander in a 2010 Fox & Friends appearance ranting about how “Ladies Night is violating a fundamental right” of men by "charging guys more money," and saying it is “my freedom of speech” to refer to women as “girls.” pic.twitter.com/4unFCWjLyX — Matthew Gertz (@MattGertz) July 20, 2020

Online ging Den Hollander tekeer tegen zijn moeder en tegen vrouwelijke rechters. Ook had hij een hekel aan rechters die door Obama waren benoemd. Zelf gaf Den Hollander geld aan Trump. In 2016 spande hij een bizarre rechtszaak aan tegen talloze media vanwege hun berichtgeving over Trump. Volgens Den Hollander maakten de journalisten zich schuldig aan afpersing.