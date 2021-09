VS deporteert Haïtiaanse vluchtelingen zonder asielprocedure

De Verenigde Staten zijn begonnen aan een massa-deportatie van Haïtiaanse vluchtelingen. Dit weekend werden drie vliegtuigen vol vluchtelingen teruggevlogen naar het straatarme eiland, de komende dagen staan nog meer vluchten gepland. Mensenrechtenorganisaties en -advocaten maken zich zorgen om de procedure.

Er is forse kritiek op de deportaties die volgens de Amerikaanse overheid simpelweg een versnelde procedure zijn, om mensen die niet in aanmerking komen voor asiel, uit te zetten. Advocaten wijzen erop dat de Haïtianen in veel gevallen de kans helemaal niet krijgen om asiel aan te vragen en zonder gehoord te worden worden uitgezet.

Onder een grote brug in de Amerikaanse grensplaats Del Rio hebben zich de afgelopen tijd zo’n 12.000 vluchtelingen verschanst, waaronder veel Haïtianen. Op de vlucht voor armoede, geweld en een reeks natuurrampen, wisten zij de Verenigde Staten te bereiken. Dat gebeurde veelal door vanuit Mexico een laagstaande rivier te doorkruisen. Vluchtelingen die op deze manier de VS bereiken en niet mogen blijven, worden doorgaans uitgezet in Mexico. Dat land laat Haïtianen echter niet toe en dus heeft de Amerikaanse regering nu een luchtbrug opgezet om hen zelf terug te vliegen.

Ook vanuit Haïti zelf wordt de Verenigde Staten opgeroepen de deportatievluchten te staken. Verwacht wordt dat de komende weken zo’n 14.000 Haïtianen gedwongen terugkeren en het ministerie van migratiezaken laat weten dat als gevolg van de politieke onrust en de enorme aardbeving vorige maand, deze mensen waarschijnlijk honger zullen lijden op het eiland. ‘Haïti is niet in staat deze mensen weer op te vangen’, laat het hoofd van het departement, Jean Negot Bonheur Delva, weten.

Om de vluchtelingen versneld uit te zetten, maakt de Amerikaanse president Joe Biden gebruik van een noodwet van zijn voorganger Donald Trump. Die was bedoeld om vanwege de pandemie inreizigers te kunnen weren.