VS stopt met Janssen-vaccin na meldingen van zeldzame trombose

De Verenigde Staten staken de vaccinatiecampagne met het Janssen-vaccin nadat in de afgelopen twee weken in elk geval zes gevallen zijn geconstateerd van trombose, dat meldt de New York Times. Alle getroffenen zijn vrouwen tussen de 18 en 48 jaar oud. Een van hen is overleden, een ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De geconstateerde schadelijke bijwerking lijkt op die van AstraZeneca. Zo’n 7 miljoen Amerikanen hebben tot nu toe het Janssen-vaccin gekregen.

Uit onderzoek blijkt dat bij de vrouwen de zeldzame vorm van trombose optrad zes tot zestien dagen na de prik met het coronavaccin. Wetenschappers vrezen dat iets in het vaccin het immuunsysteem bij de vrouwen op hol heeft doen slaan. De eerste voorraden van het Janssen-vaccin zijn geleverd door de Nederlandse producent van het middel. Binnenkort zouden de Amerikaanse productielijnen van Johnson & Johnson, de internationale bedrijvengroep waar Janssen onder valt, de productie overnemen.

Het vaccin van Janssen is gebaseerd op hetzelfde virusdeeltje als dat van AstraZeneca, een zogeheten adenovirus. Mede om die reden liet de Australische overheid dinsdag weten het Janssen-vaccin niet in te kopen. Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses van het Leidse vaccin besteld, maandag arriveerde de eerste lading.

Het is nog niet duidelijk wat de prikstop met Janssen voor gevolgen heeft voor de vaccinatiecampagne ingezet door de Amerikaanse president Joe Biden. Voor aanvang van zijn presidentschap beloofde hij in zijn eerste 100 dagen als president voor 100 miljoen vaccinaties te zorgen. Maandag – dag 82 – waren er al 120 miljoen uitgedeeld. De meeste Amerikanen krijgen echter dat van Pfizer of Moderna, gezamenlijk zo’n 23 miljoen per week. Van die vaccins zijn geen ernstige bijwerkingen bekend. Een voordeel van Janssen ten opzichte van de overige vaccins, is dat er slechts één prik nodig is in plaats van twee.