VVD gevoelig voor druk Geert Wilders, Soumaya Sahla legt functie neer

Soumaya Sahla heeft haar werkzaamheden als terrorisme- en radicaliseringsexpert bij de VVD neergelegd. Dat meldt de NOS. PVV-leider Geert Wilders zette afgelopen week druk op de VVD om afstand te nemen van Sahla, die hij “een terrorist” noemde. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans liet dit weekend bij WNL daarop al weten “na te denken” over de positie van Sahla.

In een verklaring schrijft Sahla nu haar keuzes uit het verleden te betreuren en te constateren ‘dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken’. Sahla zat van 2005 tot 2008 in de gevangenis vanwege haar lidmaatschap van de Hofstadgroep. Ze werd daarvoor veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en voor verboden wapenbezit. De Hofstadgroep hanteerde een dodenlijst waar onder andere Geert Wilders opstond.

Al tijdens haar gevangenschap volgde Sahla een studie politicologie. Na haar vrijlating werd ze onder vleugel genomen van VVD-coryfee Frits Bolkestein die als haar mentor fungeert. Sahla laat weten haar functie neer te leggen, maar wel lid blijft van de VVD. Wilders zelf geniet met volle teugen van het door hem behaalde resultaat. Op Twitter pocht hij dat de PVV weliswaar geen macht heeft, maar ‘wel veel invloed’. Verder roept hij de VVD op Sahla nu te royeren.