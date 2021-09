VVD wil partij-mastodont Johan Remkes als nieuwe informateur

VVD-mastodont Johan Remkes moet als het aan zijn partij ligt de nieuwe informateur worden in de volgende fase van de tragisch traag verlopende kabinetsformatie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. De huidige informateur Mariëtte Hamer komt naar verwachting eind deze week met het eindverslag van haar onvruchtbare pogingen een coalitie te smeden.

Dinsdag serveerde VVD-leider Mark Rutte, geflankeerd door CDA-leider Hoekstra, de linkse tandem van GroenLinks en PvdA af als mogelijke coalitiepartner. Aangezien D66 nog altijd volhardt in de weigering nogmaals met de ChristenUnie in een coalitie te treden, zijn de opties voor een meerderheidskabinet nagenoeg tot nul geslonken. Naar verluidt hebben verkiezingswinnaars VVD en D66 van het zomerreces gebruik gemaakt om een aanzet tot een opzet van een regeerakkoord te schrijven, maar de inhoud daarvan is vooralsnog onbekend.

Remkes (70) is momenteel waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Eerder was hij waarnemend burgemeester van Den Haag (2019-2020) en commissaris van de Koning in Noord-Holland (2010-2018). Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007), vicepremier (2002-2003) en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002). Of Remkes inderdaad Hamer zal opvolgen is aan de Tweede Kamer, die moet instemmen met de benoeming.