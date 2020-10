VVD wil recht op woning koppelen aan afkomst en geboorte

Premier Rutte mag dan graag verkondigen dat voor zijn partij je toekomst geldt en niet je afkomst maar bij de VVD in Den Haag zien ze dat toch wat anders. De partij daar legt de schuld voor het tekort aan woningen in de stad op het bordje van migranten en steunde een motie van de PVV met die strekking. Coalitiegenoten PvdA en GroenLinks zijn daar op z’n zachtst gezegd niet over te spreken.

Omroep West beschrijft de inbreng van VVD-raadslid Jan Pronk in het debat over de woningbouwplannen van de stad:

‘We willen niet bouwen in de Bomenbuurt, de Vruchtenbuurt of welke andere woonwijk dan ook. Dat betekent dat we niet steeds meer mensen in de stad kunnen opnemen. Dat gebeurt nu wel en het zijn vooral kansarme migranten die nu voor de groei zorgen. Den Haag kan deze groep niet blijven opvangen. Het is een keertje klaar.’ De VVD steunde samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst een motie van de PVV waarin staat dat de woningnood in Den Haag komt door de enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen en dat deze groei tegengegaan moet worden. De motie sneuvelde maar coalitiegenoten GroenLinks en PvdA waren furieus. PvdA-raadslid Janneke Holman noemde motie waar de VVD voor heeft gestemd ‘drek’ en volgens Erlijn Wenink van GroenLinks is ‘hier een grens overschreden’.

Geen stilte, maar ophef zou ik zeggen. En mind you: niet alleen @VVDDenHaag, maar ook Groep de Mos stemde voor deze PVV motie. Er is hier vanavond een grens overschreden. De maskers zijn af. https://t.co/sGZTAWRPBK — Erlijn Wenink (@ErlijnWenink) October 7, 2020

Ook wethouder Balster van de PvdA keerde zich tegen de opstelling om bewoners de schuld te geven van de woningnood en wees er op dat de PVV “weer de racistische kaart speelt. We moeten voor iedereen bouwen, ongeacht afkomst of achtergrond. We zullen in het college nog wel even spreken over het feit dat de VVD deze motie heeft gesteund.”

cc-foto: Roel Wijnants