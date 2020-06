VVD’er Bas van ’t Wout nieuwe staatssecretaris Sociale Zaken

Bas van ’t Wout (VVD) wordt de nieuwe staatsecretaris van Sociale Zaken. Het Kamerlid volgt Tamara van Ark, eveneens VVD, op die minister voor Medische Zorg en Sport wordt. Dat meldt de Telegraaf.

Vorige week werd bekend dat Van Ark de nieuwe minister wordt. Zij neemt het stokje over van PvdA’er Martin van Rijn die de afgelopen weken partij-onafhankelijk minister van Medische Zorg was. Hij deed dat nadat Bruno Bruins in de Tweede Kamer onwel werd en kort daarop zijn functie neerlegde.

Van ’t Wout is Kamerlid sinds 2012. Hij is vicefractievoorzitter van de VVD en had onder meer Sociale Zaken in zijn portefeuille.

Beeld: VVD