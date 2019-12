Warmterecord: Moskou laat nepsneeuw aanrukken

Normaal gesproken liggen de temperaturen in Moskou in december ver onder het vriespunt. Maar dit jaar wordt het ene na het andere warmterecord gebroken in de Russische hoofdstad. Nu voor Oud en Nieuw regen wordt voorspeld, hebben de autoriteiten besloten om nepsneeuw neer te leggen in het centrum van de stad. Dat meldt The Moscow Times.

De sneeuw, die afkomstig is van de ijsbanen in de stad, ziet er allesbehalve aantrekkelijk uit. Op de foto’s die Moskovieten online plaatsen zijn zielige hoopjes grijze smurrie te zien.

De Russen hechten naar verhouding weinig waarde aan waarschuwingen over klimaatverandering. Uit een recente peiling blijkt dat minder dan de helft van de bevolking denkt dat de klimaatcrisis een bedreiging vormt voor hun land.

cc-foto: cattu