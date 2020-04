Pieter Derks ziet het helemaal zitten met de corona-app die in de gaten houdt of je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. “We gaan een soort levend Pac-Man spelen met zijn allen. Alle vertrouwen natuurlijk dat dit een schitterend systeem gaat worden. De overheid is namelijk al heel goed in ICT-projecten en een app voor alle Nederlanders die met spoed in elkaar geramd moet worden en dingen als je locatie, sociale contacten en je medische gegevens aan elkaar moet koppelen zonder je privacy om zeep te helpen, kan niet anders dan een daverend succes worden.”