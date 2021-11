‘We zijn een kwaadaardig gezwel. We slaan zelf onze steden kapot’

Mark Rutte en Hugo de Jonge waarschuwden nog maar eens: iedereen moet zich nu écht aan de maatregelen houden, anders komen er nieuwe maatregelen. Of die oproep ook maar enig effect zal hebben, is hoogst twijfelachtig. De ervaring leert inmiddels dat de Nederlandse bevolking in toenemende mate het liefst dat doet, wat nu juist niet de bedoeling is. Het centrum van Rotterdam in de as leggen bijvoorbeeld. ‘We weten inmiddels dat we uit ongeveer 40 procent uit idioten bestaan,’ concludeert Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV, ‘en die groep groeit. We zijn een kwaadaardig gezwel, de hoop op genezing zakt per uur.’

Misschien is het dan ook tijd om hulp van buitenaf in te roepen, stelt Van Roosmalen voor. Kunnen de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties niet ingrijpen?

Kunnen wij geen gezant krijgen, of een of andere commissaris die ons in slaap brengt. Dat we met z’n allen een paar maanden weg zijn. En dat ze dan robots sturen om ons eens per week om te draaien. Alsjeblieft, help ons. […] Wij kunnen niets. We zitten met een regering die ons lastigvalt met nutteloze preken. We slaan zelf onze steden kapot. We worden steeds dieper het moeras in gedreven.