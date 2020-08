Webwinkel Bol weigert voortaan afbeeldingen racistische zwarte piet

Webwinkel Bol.com doet de racistische figuur van zwarte piet volledig in de ban. Dat meldt de NOS. Vanaf eind september worden er via het platform geen producten meer verkocht waarop pieten ‘als stereotyperend karikatuur of van mensen die volledig donker zijn geschminkt’ te zien zijn.

Bij de producten die nog wel door de beugel kunnen, wordt de benaming “zwarte piet” gewijzigd in simpelweg “piet”. Dit geldt bijvoorbeeld voor pietenkostuums die verkocht mogen worden zolang de racistische stereotyperende elementen als de zwarte pruik, de kraag of de grote gouden oorbellen ontbreken. Educatieve of historische boeken over pieten worden wel verkocht, maar kunnen worden voorzien van een waarschuwingslabel.

Volgens Bol is de wijziging een kwestie van ‘voortschrijdend inzicht’. Eerder al lieten ook sociale netwerken Facebook en Instagram al weten geen afbeeldingen van zwarte pieten meer toe te staan. De webcare van Bol heeft er ondertussen een dagtaak aan boze pietfans van repliek te dienen.

Zwarte Piet kan als racistisch worden ervaren en daarom weren we het uit de winkel. Zo moeilijk is het allemaal niet. — bol.com (@bol_com) August 19, 2020

Kijkende naar de ophef omtrent dit onderwerp constateren we inderdaad dat sommige mensen enorm snel gekwetst zijn. — bol.com (@bol_com) August 19, 2020

Ja, wie zijn wij om te bepalen wat we zelf op ons eigen platform willen verkopen? — bol.com (@bol_com) August 19, 2020

cc-foto: Gerard Stolk