Weer antisemitische posters in Hongarije, nu met Weinstein

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn twee antisemitische billboards gesignaleerd, meldt mensenrechtenactivist Julia Ivan op Twitter. Op de poster staat een foto van de wegens verkrachting en aanranding veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein, en de tekst dat hij niet-joodse vrouwen verkracht “met zijn joodse penis”. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de billboards.

#metoo turned into an #antisemitic billboard stating that #HarveyWeinstein rapes women with his "Jewish penis", no impressum – could be a new #Fidesz related campaign, this time not with Soros. Message: women raped and abused is not an issue but Jews are. sickening. #Hungary pic.twitter.com/10NHhYduya

— Julia Ivan (@Juliivan_) March 5, 2020