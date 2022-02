Vredesdemonstratie in Amsterdam druk bezocht

Het protest op de Dam tegen de Russische inval in Oekraïne werd zondagmiddag druk bezocht. Met borden en spandoeken (‘Liever in de kou dan aan Russisch gas’) keerden de demonstranten zich tegen de agressie van Vladimir Poetin.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema kwamen er 15.000 mensen op het anti-Poetinprotest af. Er waren ook in Nederland woonachtige Russen bij de betoging.

Many Russians against Putin at Amsterdam #StandWithUkraine pic.twitter.com/nlkt58MtQ8 — Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) February 27, 2022

Voor wat het waard is. pic.twitter.com/LvQuLLlh5e — Aylin Bilic (@AylinBilic) February 27, 2022

Ook in Berlijn gingen mensen zondagmiddag massaal de straat op. Meer dan honderdduizend Duitsers namen deel aan het protest.

Eerder:

Wereldwijd gaan mensen de straat op om hun solidariteit te betuigen met Oekraïne. Er waren dit weekend al grote demonstraties in onder meer Melbourne, Seoul, New York, Mexico-Stad, de Georgische hoofdstad Tbiblisi en Tel Aviv.

Op de Dam in Amsterdam organiseren MiGreat, Free Russia NL, Stop the War on Migrants en Peace SOS zondagmiddag een demonstratie tegen Poetins agressie. “Nederland en de EU moeten zich klaarmaken voor een warm welkom voor alle mensen die op de vlucht slaan en alles op alles zetten om het conflict te de-escaleren”, stelt medeorganisator Roos Ykema (MiGreat).

Zeer indrukwekkend zijn de protesten in Rusland, zoals in de hoofdstad Moskou. Mensen die daar de straat op gaan, moeten vrezen voor hun eigen veiligheid. Bij een demonstratie in Jekaterinenburg werden zaterdag nog tientallen mensen opgepakt.

Marc-Jan Janssen, cartoonist bij Joop.nl, heeft op sociale media de hashtag #PencilPutinOut geïntroduceerd. Hij roept andere cartoonisten en creatievelingen op om een tekening te plaatsen om zo te protesteren tegen de Russische invasie.