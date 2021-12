Wereldberoemde antivaxx-televisiedominee overleden aan corona

De Amerikaanse aartsconservatieve televisiedominee Marcus Lamb die op zijn zender Daystar fel uithaalde naar coronavaccins, is overleden aan corona. Daystar is het grootste wereldwijde Christelijke televisienetwerk. Lamb werd 64 jaar oud.

Sinds de start van de pandemie en de aankondiging van vaccins, werd de zender van Lamb een bastion van vaccinatiehaat. De zender vulde uren aan zendtijd met de meest wilde complottheorieën. Zo zouden de vaccins in het leven geroepen zijn om de rechten van christenen af te nemen. In 2020 harkte Daystar bijna 4 miljoen dollar (3,5 miljoen euro) binnen aan coronasteun vanuit de Amerikaanse overheid. Volgens Lamb was dat nodig om zijn medewerkers te kunnen doorbetalen. Kort erop kocht Lamb een privéjet, waarvan hij in eerste instantie beweerde dat die voor kerkdiensten werd gebruikt. Op de sociale media van familieleden was echter te zien dat het vliegtuig werd gebruikt voor vakanties. Lamb betaalde uiteindelijk noodgedwongen het gros van de overheidssteun terug.

Lamb werd begin november ziek, volgens zijn familie door ‘duistere krachten van buitenaf’, en opgenomen in het ziekenhuis waar zijn situatie met de dag verslechterde. De nabestaanden Lamb hebben laten weten nog altijd achter hun antivaxx-boodschap te staan en dat zij die op Daystar blijven uitdragen.