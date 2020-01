WHO roept noodsituatie uit vanwege coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft wereldwijd de noodsituatie uitgeroepen in verband met de uitbraak van het coronavirus. De experts van de WHO besloten tot het uitroepen van de noodsituatie omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen flink is gestegen. De VRT legt uit dat de beslissing van de WHO niet betekent dat we ons nu meer zorgen moeten maken.

De noodtoestand betekent vooral dat landen beter ondersteund en geholpen kunnen worden, en dat er makkelijker maatregelen kunnen worden genomen, b.v. in ontwikkelingslanden.

De organisatie sprak tegelijkertijd vertrouwen uit in de wijze waarop China de uitbraak onder controle probeert te krijgen. Zonder de Chinese inspanningen “zouden we nu veel meer gevallen buiten China hebben gezien, en waarschijnlijk ook doden”, verklaarde Tedros Adhanom, directeur-generaal van de WHO.

Volgens de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 98 besmettingen in 18 landen buiten China. In China zijn er ruim 8.000 besmettingen vastgesteld. Ook zijn er 170 mensen in het land overleden door het virus.