Wetenschappelijke onderbouwing voor heropening horeca ontbreekt

Premier Mark Rutte heeft steeds beweerd dat de wetenschap leidend is in het beleid voor het bestrijden van het coronavirus. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher wilde daarom, tijdens de wekelijkse Technische Briefing die RIVM-topman Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer geeft, weten op welke wetenschappelijk advies de heropening van de horeca is gebaseerd. Van Dissel bleek die niet te kunnen geven. Volgens hem is het besluit een beleidsafweging en moeten de gevolgen ervan nog onderzocht worden en daarmee ook de wetenschappelijke onderbouwing, waarbij ook naar andere landen wordt gekeken.

Van Dissel relativeerde ook duidelijk het nut van mondkapjes, die nu door het kabinet verplicht worden gesteld in het openbaar vervoer, schrijft de NOS:

Volgens Van Dissel blijkt uit onderzoek dat niet-medische mondkapjes “mogelijk enigszins bijdragen aan beperking van de verspreiding”. Maar de meeste laten 40 tot 80 procent van de druppeltjes door, afhankelijk van het soort stof. Hij noemde het een politieke keuze van Nederland en andere landen om ze in te zetten.

De RIVM-baas wijst op het risico dat de slecht werkende beschermingsmiddelen mensen niettemin een veilig gevoel geven waardoor ze roekelozer gedrag gaan vertonen.

