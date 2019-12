Wetenschappers schrikken van hoeveelheid microplastics in lucht

Britse wetenschappers noemen de uitkomst van hun onderzoek naar microplastics vervuiling in vier grote steden zorgwekkend. De lucht in Londen blijkt twintig keer ernstiger vervuild te zijn dan in steden als Parijs, Hamburg en het Chinese Dongguan.

Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terechtkomen. De deeltjes kunnen microscopisch klein zijn of enkele millimeters groot. Wetenschappers hebben dergelijke deeltjes in ieder werelddeel teruggevonden, zelfs in de diepste oceanen.

Tot nu toe zijn slechts vier steden onderzocht, maar de onderzoekers verwachten dat elke stad besmet zal blijken. Microplastics zitten namelijk in tal van producten: van shampoo, tandpasta, waterflesjes en make-up. Maar ook honing, vis en zelfs een biertje is niet plasticvrij. Een deel krijgt men direct binnen tijdens het tandenpoetsen of theedrinken, en een deel krijgt men binnen via het inademen van de lucht. Maar ook door zwerfafval dat verdwijnt in het water en uiteindelijk via vis in de voedselketen terechtkomt.

De gezondheidseffecten van ademhalen of consumeren van de kleine plastic deeltjes zijn onduidelijk. Experts waarschuwen dat dringend onderzoek nodig is om de risico’s te beoordelen. In Nederland lopen er momenteel verschillende onderzoeken naar de gezondheidseffecten van microdeeltjes op de mens.