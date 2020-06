Wetenschappers slaan alarm over nieuw virus in China, afkomstig van varkens

In China is een nieuw griepvirus ontdekt dat de potentie heeft om een pandemie te veroorzaken. Het wordt nu onder varkens aangetroffen maar kan ook overspringen op mensen. Volgens de onderzoekers is het virus helemaal toegerust op het besmetten van mensen en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden. Omdat het een nieuw virus is, zijn mensen er niet of amper immuun voor. De wetenschappers zijn bang dat het muteert en zich snel van persoon tot persoon kan verspreiden, met een wereldwijde uitbraak tot gevolg. De eerste besmettingsgevallen bij mensen zijn aangetroffen in slachthuizen en binnen de vleesindustrie.

Een nieuw griepvirus staat hoog op het lijstje bedreigingen voor de volksgezondheid nu de wereld nog volop bezig is met de bestrijding van het coronavirus. De laatste keer dat er sprake was van een wereldwijde griepuitbraak was in 2009 met de zogeheten Mexicaanse griep. Tegen dat virus bleken oudere mensen uiteindelijk beter bestand dan aanvankelijk gedacht waardoor de dodelijke gevolgen meevielen.

Het nieuwe virus vertoont enige overeenkomsten met dat uit 2009. Tot nu toe is er geen sprake van een ernstige dreiging maar professor Kin-Chow Chang van de Britse Nottingham University, die het virus bestudeert, stelt tegenover de BBC dat waakzaamheid geboden is. Het virus, G4 EA H1N1 genaamd, vestigt en vermenigvuldigt zich in de luchtwegen. Bestaande vaccins bieden geen bescherming.

cc-foto: Rod Waddington