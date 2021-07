WHO vreest nieuwe golf coronabesmettingen in Europa als gevolg van EK

Wordt het EK voetbal in 2021 net zo’n superspreader als de wintersport was in 2020? De WHO waarschuwt dat het aantal besmettingen in Europa alweer snel aan het stijgen is. Een belangrijke oorzaak zijn de wedstrijden, niet alleen door de volle stadions maar ook door alle gedragingen daaromheen.

Donderdag maakten de Finse gezondheidsautoriteiten bekend dat maar liefst 40 procent van alle nieuwe besmettingsgevallen is te herleiden tot voetbalfans die wedstrijden hebben bezocht in het aangrenzende Rusland. Op 17 juni had Finland het virus bijna bedwongen met nog maar 55 nieuwe gevallen per dag. Dat aantal is inmiddels weer opgelopen tot 355. Het Finse instituut voor de volksgezondheid maakte bekend dat van de 4500 fans die afreisden naar St-Petersburg er inmiddels 386 besmet blijken. Nog eens 50 andere gevallen zijn direct tot hen te herleiden. Opvallend is dat vooral jongeren besmet raken. 35 procent van de nieuwe gevallen bevinden zich in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar.

St Petersburg, de op een grootste stad en een hotspot voor besmettingen in Rusland, kampt met een grote uitbraak van de Delta-variant van het virus. De voetbalbond Uefa is echter vast van plan de kwartfinale van komende vrijdag gewoon door te laten gaan in de door het virus geplaagde stad, meldt The Moscow Times. De bond stelt zich op het standpunt dat overal de lokale regels worden gevolgd. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer noemt het beleid van de bond “onverantwoordelijk”. In Boedapest leidde het onder meer tot een stadion afgeladen met 60.000 Nederlandse en Tsjechische fans. In andere landen gelden meer beperkingen maar ook in bijvoorbeeld Schotland is een nieuwe golf besmettingen, bijna 2000, te herleiden tot het EK.

A ten-week decline in number of COVID-19 cases in the 53 countries in the WHO European Region – has come to an end. @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 1, 2021

In Europa neemt het aantal besmettingen weer toe nadat er tien weken lang sprake was van een daling. De afgelopen week was er sprake van een toename met 10 procent. De wereldgezondheidsorganisatie spreekt van “een snel veranderende situatie” in een gebied waar “miljoenen nog steeds niet gevaccineerd zijn”. Dat komt door de in rap tempo doorgevoerde versoepelingen terwijl de uiterst besmettelijke Delta-variant aan een opmars door het continent bezig is. Het vele gereis rond het EK maakt dat nog zorgelijker. 63 procent van de Europeanen heeft nog geen eerste vaccin ontvangen.

De Standaard schrijft:

‘We moeten verder kijken dan de stadions op zich’, zei Catherine Smallwood, een verantwoordelijke van de Europese afdeling van de WHO. Zij kreeg de vraag welke aanbevelingen ze doet nu de besmettingen toenemen in Londen en Sint-Petersburg. ‘We moeten kijken naar hoe mensen daar geraken, reizen ze in grote, drukke bussen? En wanneer ze de stadions verlaten, gaan ze dan naar cafés om de wedstrijden te bekijken? Het zijn deze kleine evenementen die de verspreiding van het virus aandrijven.’ Zowel de halve finales als de finale vinden volgende week plaats in Londen. In Sint-Petersburg spelen Zwitserland en Spanje vrijdag hun kwartfinale.

De Delta-variant is zo’n 50 procent besmettelijker dan eerdere virusvarianten. Bovendien weet het virus meer mensen te besmetten die nog niet volledig gevaccineerd te zijn.

Dit. Het grote probleem is dat pas net meer dan 30% volledig gevaccineerd is. Dus ontzettend veel mensen kunnen alsnog in het ziekenhuis komen als ze besmet worden. Ik wil óók versoepelingen, maar het gaat wel erg snel nu. Ontzettend lastig. :/ https://t.co/ljc90ikJ4w — Kirsten Verdel (@locuta) July 1, 2021

