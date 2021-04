WHO: we zitten op kritiek punt, pandemie groeit exponentieel

Terwijl uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 60 procent van de Nederlanders wil dat de coronamaatregelen worden versoepeld, luidt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de noodklok. “We zitten op een kritiek punt in de pandemie”, stelt epidemioloog Maria Van Kerkhove van de WHO. Volgens haar hebben mensen een ‘reality check’ nodig.

Het aantal besmettingen groeit weer exponentieel. Voor de zevende week op rij is er sprake van een wereldwijde toename. In de afgelopen week werden er meer dan 4,4 miljoen nieuwe besmettingen gemeld. Europa heeft officieel de meeste nieuwe infecties: ruim 1,6 miljoen. “Een jaar geleden hadden we wereldwijd ongeveer 500.000 gemelde gevallen per week. Dit is niet de situatie waar je in wilt zitten in de zestiende maand van de pandemie.”

We kunnen op dit moment niet alleen op vaccinaties vertrouwen om covid-19 te verslaan, waarschuwde Van Kerkhove maandag tijdens een persconferentie. De epidemioloog roept overheden op om burgers te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Afgezien van het handen wassen en mondkapjes dragen, blijft ook afstand houden belangrijk, aldus de WHO-expert. Verscheidene landen draaien de coronamaatregelen dezer dagen terug of maken plannen om dat op korte termijn te doen.