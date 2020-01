Wierook net zo schadelijk als sigarettenrook, vooral voor katten

Wierook wordt aangeprezen met allerlei spirituele effecten die de geur zou losmaken in de mens maar in de praktijk blijkt het spul toch vooral ongezond te zijn. De Belgische consumentenbond Test Aankoop onderzocht wat er zoal vrijkomt bij het branden van wierook. Wie tijdens het mediteren wierook inademt, zoals onder meer gebruikelijk in de katholieke kerk, kan beter meteen een schietgebedje doen voor de eigen gezondheid. Test Aankoop wil dat de overheid de verkoop van de onderzochte wierook per direct verbiedt. De organisatie trok een paar jaar geleden al aan de bel:

Zes jaar later moeten we vaststellen dat de verontreiniging van de lucht in huis toch een groot probleem vormt voor de volksgezondheid. Wij vragen daarom dat de overheid de acht onderzochte wierookproducten onmiddellijk van de markt haalt. Meer in het algemeen vragen wij een verbod op de verkoop van wierookstokjes voor personen onder de 18 jaar, zoals voor sigaretten. Bijkomend vragen wij een reclameverbod en tegelijk een duidelijke etikettering die de risico’s van de producten in kwestie vermeldt.

De VRT schrijft:

Naast de bezongen geestelijke voordelen zijn er helaas een hele resem lichamelijke nadelen. En dan zijn het vooral de longen die afzien. De stoffen die vrijkomen bij het branden van wierook klinken minder weldadig. Volgens onderzoek van Test Aankoop gaat het om kankerverwekkende stoffen als benzeen, formaldehyde en napthaleen. Die stoffen zijn in de meeste huizen sowieso al aanwezig, vrijgekomen uit verf, meubilair, poetsproducten,… Wierook voegt er ook nog eens koolstofmonoxide aan toe, wat klachten als hoofdpijn, irritatie en duizeligheid in de hand werkt. Bij het branden van wierook krijg je er dus extra dosis fijnstof bij, die tot diep in de longen en het lichaam doordringt.

Test Aankoop benadrukt dat die fijnstofuitstoot geldt voor alle vormen van wierook, ook in de zogenaamd natuurlijke varianten waar geen kleur- of synthetische stoffen aan zijn toegevoegd. In 2004 ontdekte Test Aankoop eenzelfde luchtverontreiniging door het branden van kaarsen. Dat leidde tot verandering van het productieproces waardoor kaarsen nu minder giftig zijn. De organisatie raadt kaarslichtverslaafden het gebruik van geurloze kaarsen aan die gemaakt zijn van natuurlijke bestanddelen.

Overigens is het niet alleen de eigen gezondheid die gevaar loopt. Huisdieren zoals honden en katten zijn veel gevoeliger voor de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het branden van wierook en geurkaarsen. Dierenartsen raden dat dan ook af.

cc-foto: Jeffy Can