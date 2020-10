Wilders in quarantaine na besmetting beveiliger

Geert Wilders meldt op Twitter dat een arts hem opdracht heeft gegeven tot zaterdagavond in thuisquarantaine gegaan. De PVV-oprichter is onlangs in de buurt geweest van een medewerker van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging die positief is getest op het virus. De politicus wordt al jaren beveiligd omdat hij doelwit is van islamistische extremisten.

Wilders nam woensdag nog deel aan het debat over het coronavirus in de Tweede Kamer en werd daar door PvdA-leider Lodewijk Asscher aangesproken op het onverantwoorde gedrag van zijn kiezers die zich massaal niet aan de coronamaatregelen houden. Bij de Algemene Politiek Beschouwingen eind september stelde Wilders nog dat een tweede golf uitbleef.

Na 45 minuten is het toch @LodewijkA die als eerste Wilders in het nauw brengt over zijn racistische tweet. pic.twitter.com/qMQT6zRAFp — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) October 14, 2020

Eerder ging VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in zelfquarantaine na verschijnselen. Tot nu toe is, voor zo ver bekend, geen van de leden van het parlement en kabinet besmet geraakt met het virus.