Wilders zo bang voor Yesilgöz dat hij telefoon niet opneemt

In de persoon van Dilan Yeşilgöz komt veel samen wat Geert Wilders verafschuwt. Ze is geboren in Ankara, kind van een politiek vluchteling en lid van de VVD, de partij waarmee Wilders in 2004 brak nadat hij geen positie in het kabinet had gekregen. Yeşilgöz zit nu wel namens de VVD in het kabinet: ze is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie.

“Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie”, jammerde de PVV-leider eind vorig jaar op Twitter. “En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen.”

De tweet van Wilders leidde tot grote verontwaardiging – ongetwijfeld precies waarop hij hoopte. Yeşilgöz koos voor een andere reactie: ze besloot Wilders te bellen, meldt RTL Nieuws. Het enige lid van de PVV hoeft zich geen zorgen te maken dat zijn beveiliging wordt stopgezet, aldus de nieuwe minister.

Ze heeft meteen de dag erna met de PVV-leider gebeld om met hem hierover te praten en over haar ministerschap. Maar Wilders nam niet op, laat de justitieminister weten. Daarna heeft ze hem ook nog geappt, maar ook daar heeft de PVV-leider dus niet op gereageerd.

Zou Wilders misschien een beetje bang zijn voor Yeşilgöz? Hij zei het jaren geleden zelf al eens: “Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.”