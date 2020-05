Wit-Rusland houdt militaire parade ondanks corona-uitbraak

De militaire parade waarmee Wit-Rusland de overwinning op nazi-Duitsland herdenkt, gaat deze week gewoon door. Volgens de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko is dat nodig omdat mensen anders “zouden zeggen dat we bang zijn”. Dat meldt The Guardian. Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken hebben hun parades wel afgelast.

Volgens de officiële cijfers zijn er in Wit-Rusland 17.500 bevestigde Covid-19-gevallen, en ruim honderd doden. Loekasjenko meent niettemin dat het virusgevaar wordt overdreven. Er gelden in het land geen social distancing-regels. Half april ging Loekasjenko nog ijshockeyen en ook de kerken hield hij open.

De president meent dat sporten in de vrieskou, het drinken van wodka en saunabezoek de beste remedies zijn tegen het coronavirus.

cc-foto: Gruszecki