Wit-Russische dictator Loekasjenko claimt verkiezingswinst, slaat protest neer

Nadat dictator Alexander Lukashenko zichzelf zondagavond opnieuw tot winnaar van de verkiezingen in Wit-Rusland uitriep, hebben ordetroepen met harde hand demonstraties daartegen neergeslagen. Lukashenko, al 26 jaar aan de macht, beweert 82 procent van de stemmen te hebben gekregen, terwijl lokale journalisten en mensenrechtenorganisaties spreken van grootschalige fraude met stembiljetten.

Nadat Lukashenko zijn overwinning claimde, ontstond er protest onder duizenden tegenstanders die bijeengekomen waren in het centrum van hoofdstad Minsk. De politie zette direct rubber kogels, flitsgranaten, traangas en waterkanonnen in om de demonstranten te verdrijven. Daarbij kwam in elk geval een persoon om het leven, enkele honderden mensen raakten gewond. Zeker 120 demonstranten werden gearresteerd.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zou volgens de officiële telling krap 7 procent van de stemmen hebben gehaald. Ze heeft de verkiezingsuitslag niet geaccepteerd. Volgens de oppositie is er vooraf rekening gehouden met verkiezingsfraude en is er een eigen telling uitgevoerd. Tichanovskaja heeft in aanloop naar de verkiezingen meermaals gezegd geen politicus te zijn en bij een overwinning direct nieuwe, eerlijke verkiezingen uit te schrijven. Het was aanvankelijk haar man, de populaire blogger Sergej Tichanovskaja die de voornaamste tegenkandidaat was, maar zijn kandidatuur werd verworpen en hij werd zelf in mei gearresteerd. Hij zit nog altijd in de gevangenis.

Uit onafhankelijk onderzoek bleek eerder dat bij eerlijke verkiezingen Svetlana Tichanovskaja tussen de 67 en 73 procent van de stemmen zou behalen. Dictator Loekasjenko zou tussen de 16 tot 21 procent blijven steken. De protesten tegen Loekasjenko – aan de macht sinds 1994 – zijn de afgelopen maanden in hevigheid toegenomen, mede als gevolg van de coronacrisis. Lange tijd ontkende Loekasjenko het bestaan van het virus en noemde het “een psychose”. Daarna adviseerde hij de Wit-Russen veel wodka te drinken en sauna’s te bezoeken als middel tegen Covid-19. Wit-Rusland heeft met een bevolking van 9,5 miljoen mensen ongeveer 70.000 bevestigde coronabesmettingen en 600 doden als gevolg van het virus.

