De COVID-19 werkgroep van het Witte Huis heeft met opzet een plan om vroegtijdig landelijk te testen gedwarsboomd, omdat het de door Democraten bestuurde staten waren die het hardst door de pandemie zijn getroffen. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie van Vanity Fair. De werkgroep werd geleid door Donald Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner.

Uit het verslag blijkt dat in april, toen staten als New York gebukt gingen onder massale coronabesmettingen en -sterfte, werd besloten de gouverneurs van die staten als verantwoordelijke voor de medische tekorten aan te wijzen. De reden erachter is een politieke: door de schuld bij de Democraten te leggen, zou Trump zelf beter uit de verf komen.

Al in een vroeg stadium had het Witte Huis een grote lading testkits besteld van een Chinese producent. Deze bestelling, waarmee een bedrag van ruim 52 miljoen dollar was gemoeid, werd met opzet buiten de boeken gelaten. Volgens experts een misdrijf, aangezien voor grote overheidsaankopen strenge regels gelden met betrekking tot de verantwoording. Regels die in de verste verte niet zijn nageleefd. Uiteindelijk nam Kusher de beslissing de tests niet beschikbaar te maken, net als later ook beademingsapparatuur, waarna Donald Trump wekenlang op oorlogspad ging tegen de Democratische gouverneurs.

Inmiddels is de VS met ruim 154.000 sterfgevallen het zwaarst getroffen land door de coronacrisis. Ruim 4,5 miljoen mensen zijn positief getest op het virus. Voorlopig lijkt het tij ook nog niet gekeerd: alleen al op donderdag 30 juli kwamen er ruim 67.000 bevestigde besmettingen bij en overleden 1.237 Amerikanen aan het coronavirus.

This awful revelation is the one I’ve seen most distributed on Twitter. But every paragraph of this piece is equally damning. https://t.co/uiSDQCyLQw pic.twitter.com/9JZhqfyPjQ — Emily Nussbaum (@emilynussbaum) July 30, 2020

cc-foto: jointstaff