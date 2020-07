Witte theatermaker draagt regie Bob Marley-musical over aan zwarte collega

Theatermaker Dominic Cooke heeft de regie over een aankomende Bob Marley-musical uit handen gegeven aan collega Clint Dyer. Cooke, een witte Brit, vond in het licht van de huidige Black Lives Matter-demonstraties en de gesprekken rondom vertegenwoordiging van zwarte mensen dat hij niet de juiste persoon voor de klus was. Dyer, een Jamaicaanse Brit, zegt met liefde het stokje over te nemen.

Het is de bedoeling dat de musical in 2021 op het Londense West End in première gaat. Over zijn besluit op te stappen zegt Cooke: ‘De afgelopen weken zijn de gesprekken over diversiteit veranderd in het theater, net als in de gehele samenleving. Met dat in gedachten en na veel zelfreflectie, heb ik besloten plaats te maken voor Clint Dyer.

Cooke noemt Dyer een ‘briljant theatermaker en inspirerend leider’. Volgens Cookie is Dyer daarnaast de aangewezen persoon om het verhaal van Bob Marley te vertellen, ‘wiens hervormingsboodschap nu belangrijker is dan ooit’. Dyer laat weten ‘ongelooflijk vereerd’ te zijn dat hij nu de musical mag regisseren: ‘Als Jamaicaanse Brit ben ik al een Marley-fan sinds ik kon horen, dus ik weet heel goed hoe groot deze eer werkelijk is.’ Tenzij Covid-19 roet in het eten gooit, gaat de musical volgend jaar in première. De rol van Bob Marley wordt gespeeld door de Britse acteur Arinzé Kene.

Bron: The Independent / cc-foto: Wikimedia