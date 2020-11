Woede over homo-uitspraken Onderwijs-minister Arie Slob

Van Onderwijs-minister Arie Slob mogen scholen ouders vragen om een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen. Tegelijkertijd vindt de minister dat scholen wel een veilig klimaat voor alle leerlingen moeten creëren, meldt dagblad Trouw.

Kamerleden betwijfelen of die twee zaken kunnen samengaan. “LHBT-levens afkeuren is net zo min een opvatting als racisme of antisemitisme dat is. Hoe zouden we het vinden als daar identiteitsverklaringen over zouden worden afgelegd?”, vraagt Kirsten van den Hul (PvdA) zich af.

Ook op sociale media is er veel kritiek op de uitspraken van Slob. Zo schrijft predikant Axel Wicke dat het afkeuren van iemands seksuele geaardheid automatisch een onveilig leerklimaat schept.

Geachte minister @arieslob, mag ik u wat ervaring van pastorale gesprekken met schoolgaande LHBTIQ+ – jongeren meegeven? Hun geaardheid hoort (zoals bij iedereen) bij hun identiteit, bij de diepste laag van hun zijn. Dat afkeuren is de definitie van een ONveilig leerklimaat! pic.twitter.com/WTY43RkYt7 — Axel Wicke (@elziax) November 9, 2020

Politicoloog André Krouwel wijst erop dat homoseksuele jongeren 4,5 keer zo vaak zelfmoord plegen. De kans op een zelfmoordpoging neemt toe als de jongeren worden gepest op school. Ook zitten LHBTQI-jongeren vaak minder goed in hun vel en hebben ze vaker schoolgerelateerde problemen. Krouwel meent dat anti-homoverklaringen jongeren in gevaar brengen. “Steun van ouders is cruciaal voor mentaal welzijn.”

Zelfmoord komt onder #LHBTQI+ jongeren 4,5 keer vaker

voor dan onder #heteroseksuele jongeren (Kuyper, 2015). Negatieve reacties van leeftijdsgenoten op school is (vergeleken met negatieve reacties van gezinsleden en vreemden) de belangrijkste voorspeller (Bergen, et al. 2015). — André Krouwel (@AndreKrouwel) November 9, 2020

Als je ouders opzettelijk aanmoedigt om expliciete anti-homoverklaringen te ondertekenen dan creëer je een onveilige leer- en leefomgeving voor jongeren. Dat kan leiden tot psychologische problemen en zelfmoord. Waarom zou je willens en wetens jongeren in gevaar brengen? — André Krouwel (@AndreKrouwel) November 9, 2020

BNNVARA-presentator Tim Hofman roept leerlingen op om hun ervaringen te mailen naar Slob.