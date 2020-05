Woordvoerster Vlaamse liberalen bedolven onder racistische berichten

Zelfa Madhloum, de nieuwe woordvoerder van de onlangs aangetreden voorzitter van de Vlaamse liberale partij Open VLD, is op sociale media het mikpunt geworden van racistische berichten. Madhloum, die Iraakse roots heeft, deelde zelf een greep uit de discriminerende posts via Twitter.

Ik krijg e fantastische kans om vr Open VLD te gaan werken. En dit is dan de bagger die je naar je kop krijgt, gewoon omdat mijn voornaam “Zelfa” is en mijn ouders Iraakse roots hebben? Maakt mij dat minder Vlaams en minder liberaal? Voor mezelf geldt: integendeel, meer dan ooit pic.twitter.com/AyNfxVnTWM — Zelfa Madhloum (@ZelfaMad) May 30, 2020

“Het choqueert me wel, die reacties”, verklaart de 29-jarige Madhloum tegenover Het Laatste Nieuws. Ze laat zich echter niet uit het veld slaan. “Ik ga me niet in een slachtofferrol laten duwen, het motiveert mij om nog beter mijn job te doen.”

Op Twitter krijgt Madhloum steunbetuigingen van politici van andere partijen. “Nooit opgeven, you go girl”, schrijft Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, in een reactie.