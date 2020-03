Youp van ’t Hek besmet met coronavirus, opgenomen in ziekenhuis

Youp van ’t Hek (66) is besmet met het coronavirus en opgenomen in het ziekenhuis. Volgens artsen is de situatie op dit moment onder controle. De cabaretier behoort tot de risicogroep omdat hij hartpatiënt is. Vorig najaar nog werd hij onwel tijdens een optreden in Rotterdam.

De ziekte is bekendgemaakt door zijn management. “Wij verzoeken u de familie met rust te laten zodat zij alle aandacht aan het herstel van Youp kunnen geven,” aldus de mededeling.

cc-foto: Vera de Kok