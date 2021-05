Zeeman en WE deden zaken met atelier in India waar kinderarbeid voorkomt

De Nederlandse kledingwinkels Zeeman en WE deden tot voor kort zaken met een spinnerij in India, waar op grote schaal mensenrechten werden geschonden. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van SOMO en Arisa. In de spinnerij was onder meer sprake van gedwongen arbeid, uitbuiting en kinderarbeid.

De onderzoeksorganisaties spraken 725 werknemers van 29 spinnerijen in Tamil Nadu, een deelstaat in het zuiden van India. Daaruit bleek dat de meeste arbeiders onder valse loonbeloftes naar de spinnerijen werden gelokt. Daar werden ze ondergebracht in ‘zeer primitieve hostels die grotendeels zijn afgesloten van de buitenwereld en door middel van dreigementen worden gedwongen buitensporig veel overuren te maken.’ Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de situatie alleen maar verslechterd, laat een van de onderzoekers weten.

De onderzochte spinnerijen zijn aantoonbaar gelinkt aan zeker tien westerse bedrijven, waaronder in Nederland dus Zeeman en WE Fashion. Vermoed wordt dat het werkelijke aantal westerse bedrijven dat contracten heeft lopen in Tamil Nadu vele malen hoger ligt. Volgens de krant zijn bedrijven als Zeeman en WE komen bovendrijven, omdat zij ‘relatief transparant zijn over hun productieketen’. Zeeman heeft naar aanleiding van het onderzoeksrapport laten weten de samenwerking met de spinnerij te hebben stopgezet.

De Volkskrant schrijft ook dat de meeste kledingbedrijven die in het onderzoek genoemd worden, ook onder vuur liggen vanwege het niet verlengen van het Bangladesh Akkoord. Dat werd opgesteld nadat in 2013 een groot naaiatelier, Rana Plaza, instortte waarbij meer dan 1100 mensen omkwamen. De fabrieken in Rana Plaza werkten voor grote merken als Benetton, Primark, H&M en Zara. Het Bangladesh akkoord loopt maandag af, de kans is groot dat het niet wordt verlengd. Zeeman dat al vanaf de eerste dag lid is van het akkoord wil wel door, andere Nederlandse bedrijven, waaronder WE Fashion, houden zich vooralsnog stil.