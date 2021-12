Zelftest blijkt onbetrouwbaar bij mensen zonder coronaklachten

De zelftest van Roche, die tot vrijdag uitsluitend bedoeld was voor mensen die geen symptomen van corona hadden, blijkt juist in die gevallen onbetrouwbaar te zijn. Dat ontdekten onderzoekers van UMC Utrecht, zo meldt Nieuwsuur. Sinds vrijdag is de overheidsrichtlijn dat de tests ook gebruikt kunnen worden bij klachten, in dat geval werken de tests wel naar behoren.

Onderzoeksleider Carl Moons laat weten:

De zelftests zijn in het verleden met name in de markt gezet om gebruikt te worden door mensen zonder klachten. Maar ons onderzoek laat zien dat juist voor deze doelgroep de onderzochte neuszelftest niet geschikt is. En dat is precies tegenovergesteld van de wijze waarop deze neuszelftesten tot nu toe werden aanbevolen.

Komend weekend wordt in veel Nederlandse huishoudens het Sinterklaasfeest gevierd. Vrijdag hamerde demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge er nog op dat vierders voor ze ergens op visite gaan, nog even een zelftest doen. Zonder klachten levert dat met de tests van Roche dus een zeer twijfelachtig resultaat op. De betrouwbaarheid van de tests van andere aanbieders wordt nog onderzocht.