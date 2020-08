Ziek: honden afgestuurd op man met Kaepernick-shirt

Bij een inzamelingsactie bij het Amerikaanse marinemuseum in Florida zijn vorig jaar honden afgestuurd op een man die voor de gelegenheid een shirt had aangetrokken van Colin Kaepernick, de american football-speler die sinds 2016 protesteert tegen politiegeweld en racisme door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. “Oh man, ik ga al staan”, kreunt de man nadat hij door een hond is overmeesterd. De toeschouwers moeten lachen.

In another video, after “Navy SEALs and Navy SEAL dogs take down Colin Kaepernick for not standing during National Anthem,” he moans something like, "Oh man, I will stand” #BecauseFlorida https://t.co/uZ3ervZguB pic.twitter.com/6vi1uCGIt5

— Billy Corben (@BillyCorben) August 2, 2020