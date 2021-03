ZML: Aanloop naar de verkiezingen en doodsangst voor Nieuwsuur

video niet te zien? klik hier

We mogen weer stemmen. Vanwege de coronapandemie is de stembusgang dit jaar uitgesmeerd over drie dagen, op maandagochtend gingen de eerste stembussen open. Daarnaast was het dit jaar mogelijk voor mensen ouder dan 70 jaar om per post te stemmen. Dat poststemmen heeft echter wel de nodige haken en ogen, zo bleek ook uit een reportage van RTL Nieuws dat bij D66-coryfee Jan Terlouw op bezoek ging en hem toch even moest bijsturen. Hoe de rest van de aanloop naar de verkiezingen verliep, laat Arjen Lubach zien. Van stembureaus die alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om corona-proof te kunnen stemmen – of in elk geval een dappere poging wagen – tot aan het stemgedrag van Mart Smeets. En natuurlijk de veelbesproken Nieuwsuur-uitzendingen waar de lijsttrekkers zo door de mangel gehaald werden, dat Farid Azarkan (DENK) en Geert Wilders (PVV) niet eens meer langs durfden te komen. Voor dat laatste heeft Lubach een speciaal en bijzonder pakkend lied, opdat wij niet vergeten:

