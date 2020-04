Zo verspreidden de rookwolken van de Tsjernobyl-bosbrand zich over Europa

De dagenlang woekerende bosbrand in de onbewoonde no-gozone rond de kerncentrale van Tsjernobyl is inmiddels geblust door de brandweer en met behulp van regenval. De brand, die vermoedelijk is ontstaan doordat een plaatselijke bewoner een vuur startte dat snel om zich heen greep, heeft grote zorgen over het milieu losgemaakt. De omgeving is immers nog steeds ernstig radioactief vervuild en de brand stuurde radioactieve deeltjes met de rook mee de lucht in.

De Franse overheidsdienst voor nucleaire veiligheid, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), heeft een animatie gemaakt die toont hoe de wolken zich over Europa hebben verspreid.

In een rapport stelt de dienst dat er wel sprake is geweest van een aanzienlijke stijging van de radioactiviteit in de lucht maar dat die nooit de veiligheidsnormen heeft overschreden.

